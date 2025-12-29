Overbevolking gevangenissen: veroordeelden met celstraffen tot achttien maanden krijgen enkelband
In de strijd tegen de overbevolking in de gevangenissen zullen veroordeelden met gevangenisstraffen tot achttien maanden een enkelband kunnen krijgen. Daarnaast zullen veroordeelden met straffen tot tien jaar anderhalf jaar vroeger kunnen vrijkomen met een enkelband. Het probleem is acuut. In de gevangenis van Brugge bijvoorbeeld verblijven momenteel 868 gedetineerden terwijl er maar plaats is voor 612.
Premier Bart De Wever, minister Verlinden en MR-vicepremier David Clarinval bereikten woensdag een akkoord over de overbevolking in de gevangenissen, de militaire bewaking op straat en de inwerkingtreding van het nieuwe strafwetboek. Die dossiers zaten al enige tijd geblokkeerd in de regering. Het voorstel moet vrijdag nog wel binnen het kernkabinet worden besproken en goedgekeurd.
‘Stock’
Volgens het kabinet-Verlinden is overeengekomen dat wie veroordeeld werd tot celstraffen tot achttien maanden een enkelband kan krijgen. De maatregel geldt zowel voor wie nu al in de cel zit als voor wie nog moet beginnen aan zijn straf. Ook zal hij van toepassing zijn voor de zogenoemde 'stock' van veroordeelden. Het gaat om veroordeelden die nog wachten op hun straf nadat de vorige regering in lopende zaken een richtlijn had uitgevaardigd waardoor alleen wie veroordeeld werd tot meer dan vijf jaar meteen naar de cel moest. Minister Verlinden stelde die maatregel bij na haar aantreden.
Uitzonderingen
Een tweede maatregel uit het akkoord is dat wie veroordeeld is tot straffen tussen achttien maanden en tien jaar cel anderhalf jaar vroeger de gevangenis kan verlaten met enkelband. Belangrijk is wel dat wie veroordeeld is voor zedenfeiten, terreur of drugshandel niet in aanmerking komt voor elektronisch toezicht.
Noodwet
Ten derde wordt de noodwet waarmee minister Verlinden vorig jaar de overbevolking wou aanpakken, en die tot eind dit jaar gold, verlengd tot eind 2027. Wel worden de voorwaarden aangescherpt voor strafkorting van 6 maanden. Terwijl vroeger zo'n strafkorting mogelijk was bij straffen tot 10 jaar, zal dat voortaan nog slechts kunnen tot 3 jaar.
Met de maatregelen wordt zo niet alleen ingegrepen op de instroom in de gevangenissen, maar ook op de uitstroom, waar Verlinden op aandrong. De precieze impact van de maatregelen is nog onduidelijk. Bij het kabinet-Verlinden valt wel te horen dat de minister het graag ambitieuzer had gezien. "Maar dit is wat mogelijk is binnen de arizonaregering." Het compromis bevat geen nieuwe ideeën of miraculeuze oplossingen, klinkt het ook. "Het is wat kan voor de hele regering."