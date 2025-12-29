Uitzonderingen

Een tweede maatregel uit het akkoord is dat wie veroordeeld is tot straffen tussen achttien maanden en tien jaar cel anderhalf jaar vroeger de gevangenis kan verlaten met enkelband. Belangrijk is wel dat wie veroordeeld is voor zedenfeiten, terreur of drugshandel niet in aanmerking komt voor elektronisch toezicht.

Noodwet

Ten derde wordt de noodwet waarmee minister Verlinden vorig jaar de overbevolking wou aanpakken, en die tot eind dit jaar gold, verlengd tot eind 2027. Wel worden de voorwaarden aangescherpt voor strafkorting van 6 maanden. Terwijl vroeger zo'n strafkorting mogelijk was bij straffen tot 10 jaar, zal dat voortaan nog slechts kunnen tot 3 jaar.

Met de maatregelen wordt zo niet alleen ingegrepen op de instroom in de gevangenissen, maar ook op de uitstroom, waar Verlinden op aandrong. De precieze impact van de maatregelen is nog onduidelijk. Bij het kabinet-Verlinden valt wel te horen dat de minister het graag ambitieuzer had gezien. "Maar dit is wat mogelijk is binnen de arizonaregering." Het compromis bevat geen nieuwe ideeën of miraculeuze oplossingen, klinkt het ook. "Het is wat kan voor de hele regering."