Sinds de invoering van de penitentiaire noodwet op 1 augustus vorig jaar, dat bedoeld is om de ernstige overbevolking in gevangenissen aan te pakken, kwamen er 621 gedetineerden bij in de Belgische gevangenissen. In dezelfde periode steeg de totale capaciteit met 198 bedden: van 10.844 naar 11.042 plaatsen. "Sinds de invoering van de penitentiaire noodwet zijn er meer dan drie keer zoveel gedetineerden bijgekomen als er extra bedden zijn geplaatst", zegt Robby De Kaey van ACOD (Algemene Centrale der Openbare Diensten).



Ook het aantal grondslapers nam in die periode sterk toe. Op 1 augustus vorig jaar ging het om 241 gedetineerden die op de grond sliepen, tegenover 644 vandaag. Dat zijn er 403 meer. "Het aantal mensen dat op de grond slaapt benadert opnieuw het recordniveau van vorig jaar." Op korte termijn blijft de druk ook toenemen.

Niet overal gelijk

Maar de toename zit niet overal gelijk. Ten opzichte van 10 maart steeg het aantal gedetineerden met 31 in de Nederlandstalige gevangenissen, met 35 in de Franstalige gevangenissen en met 10 in de Brusselse gevangenissen. In vergelijking met 22 december daalde het aantal in de Nederlandstalige gevangenissen met 79 en in de Franstalige met 12, terwijl de Brusselse gevangenissen er 114 gedetineerden bijkregen.

Sommige gevangenissen kampen ook met een ernstiger overbevolking dan andere. In Brugge verblijven 868 gedetineerden terwijl er 612 bedden zijn. In Antwerpen gaat het om 714 gedetineerden voor 439 plaatsen. De gevangenis van Gent telt 485 gedetineerden voor 299 bedden en in Hasselt verblijven 652 gedetineerden voor 450 plaatsen. In Dendermonde zijn er 506 gedetineerden voor 444 plaatsen. In Wallonië telt de gevangenis van Lantin 1.110 gedetineerden voor 744 plaatsen.

Onverantwoord

De huidige overbevolking in de Belgische gevangenissen is volgens het DG Gevangeniswezen “totaal onverantwoord en niet langer te negeren”. De directie waarschuwt dat de combinatie van een toenemend personeelstekort en geplande besparingen op personeel een bijzonder gevaarlijke situatie creëert, waardoor de kwaliteit, veiligheid en werkbaarheid van de dienstverlening zwaar onder druk komen te staan.

Hoewel het DG Gevangeniswezen de inspanningen om extra capaciteit te voorzien erkent, volstaan die volgens hen niet om de acute problemen aan te pakken. “We waarderen de stappen die al zijn gezet, maar er is nu ook concrete ondersteuning nodig om deze uitzonderlijke druk op te vangen." Daarom roept de directie de bevoegde instanties op om dringend bijkomende maatregelen te nemen.