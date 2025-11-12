“Gaan we ze dan vrijlaten?” Gouverneur reageert op oproep tot bestuurlijke maatregelen tegen overbevolking in gevangenis
Gouverneur Carl Decaluwé kijkt naar de federale overheid om iets te doen aan het probleem van grondslapers in de gevangenissen. Hij reageert daarmee op zijn Antwerpse collega Cathy Berx die een wet wil die grondslapers verbiedt.
In de gevangenissen van Ieper en Brugge samen slapen nu zo'n 80 gedetineerden op een matras op de grond, of op de vensterbank. De Antwerpse gouverneur wil een wet die dat verbiedt maar zelf kan ze dat niet afdwingen. Ook de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé heeft geen bevoegdheid.
"Ik heb zo de indruk dat men de zaak toeschuift, vanuit de syndicaten en de toezichthouders, naar de gouverneurs en burgemeesters," zegt gouverneur Carl Decaluwé. "Maar de verantwoordelijk zit in de eerste plaats bij de minister van Justititie.
Bestuurlijke maatregelen
De toezichtscommissies van de gevangenissen vragen om bestuurlijke maatregelen. "Maar wat zijn bestuurlijke maatregelen in dat geval?" vraagt Decaluwé zich af. "Ik hoor mijn collega Lantmeeters van Limburg die zegt: we gaan plafonneren per gevangenis. Als iedere gouverneur dit doet? Wat gaat men met die grondslapers doen? Buitenzetten? Vrijlaten? Het is ook onze bevoegdheid niet. Dus ik herhaal: het is in feite een bevoegdheid van de federale regering."