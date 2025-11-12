In de gevangenissen van Ieper en Brugge samen slapen nu zo'n 80 gedetineerden op een matras op de grond, of op de vensterbank. De Antwerpse gouverneur wil een wet die dat verbiedt maar zelf kan ze dat niet afdwingen. Ook de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé heeft geen bevoegdheid.

"Ik heb zo de indruk dat men de zaak toeschuift, vanuit de syndicaten en de toezichthouders, naar de gouverneurs en burgemeesters," zegt gouverneur Carl Decaluwé. "Maar de verantwoordelijk zit in de eerste plaats bij de minister van Justititie.

