Cipiers, gevangenisdirectie, de gevangenen zelf: iedereen is de overbevolking beu. En nu ook de Toezichtscommissies van de gevangenissen: zij zien toe op het welzijn van gevangenen. In een brief aan gouverneurs en burgemeesters met een gevangenis in hun stad of gemeente slaan ze alarm.

Vermijdbare detentieschade

Uit de brief van de Commissie van Toezicht over de gevangenis van Brugge: “Op basis van onze vaststellingen en tijdens onze wekelijkse bezoeken is de commissie van oordeel dat de detentieomstandigheden ook in Brugge leiden tot een flagrante miskenning van de waardigheid van de opgesloten mensen, (...) en met vermijdbare detentieschade.”

Catherine Ruys, voorzitter Commissie van Toezicht Gevangenis Brugge: “Stel dat er hier in Brugge een hotel zou zijn dat plaats biedt aan honderd mensen, maar waar het hele jaar door elke dag 140 mensen verblijven: dan denk ik dat de burgemeester en de gouverneur toch ook minstens eens ter plaatse zouden gaan kijken om zich er van te vergewissen en om de nodige maatregelen daaromtrent te nemen.”

Opnamestop

Omdat een burgemeester verantwoordelijk is voor de veiligheid vraagt de Commissie van Toezicht dat hij of zij bestuurlijke maatregelen neemt. Een opnamestop bijvoorbeeld. Al zou dat ook gevolgen hebben: “Wanneer hij de toegang zal ontzeggen tot de gevangenis, dat die mensen naar een andere gevangenis getransporteerd worden, uiteraard. Dat is ook de reden waarom wij met de commissies van alle gevangenissen in heel België die brieven hebben geschreven naar de betrokken burgemeesters.”

Krachtig signaal

De Toezichtscommissie van de gevangenis in Ieper verstuurt binnenkort pas de brief, die van Brugge is verstuurd op kerstdag. Burgemeester Dirk De fauw heeft die nog niet gelezen, maar het lijkt er niet op dat hij snel maatregelen neemt: zo'n gevangenenstop is niet dé oplossing zegt hij. Catherine Ruys, voorzitter Commissie van Toezicht Gevangenis Brugge: “Naast die bestuurlijke maatregelen, kan onze burgemeester ook wel dit heel krachtige signaal van de Commissies van Toezicht op zijn beurt doorgeven naar andere instanties. Ik denk aan de magistratuur en ik denk zeker en vast ook aan het politieke niveau in Brussel.”

Dat heeft De fauw wél al gedaan, zegt hij aan onze redactie: hij gaat de kwestie binnenkort nóg een keer aankaarten bij justitieminister Annelies Verlinden.