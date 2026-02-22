13°C
Over­be­vol­king gevan­ge­nis­sen bemoei­lijkt noodplanning

Gevangenis brugge

De overbevolking in de gevangenissen veroorzaakt ook problemen bij de noodplanning. Dat bevestigt West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé op vragen van provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA).

“Gouverneurs spelen een belangrijke rol bij noodplanning en crisisbeheer in gevangenissen. Wanneer de maximale capaciteit wordt overschreden, wordt crisisbeheer bij een noodsituatie veel moeilijker. Denk aan een evacuatie bij brand, waarbij matrassen op de grond een hindernis vormen,” legt Himpe uit.

Incidenten en risico’s door overbevolking

Volgens Himpe komen incidenten door overbevolking vaker voor. “Recente voorbeelden van brandstichtingen door gevangenen tonen aan dat dergelijke situaties niet ondenkbaar zijn.” 

Voor de gevangenis in Brugge bestaat al een Bijzonder Nood- en Interventieplan. Voor de vernieuwde gevangenis van Ieper werd dit plan uitgebreid getest in december 2023.

Conferentie van Gouverneurs

Overbevolking staat regelmatig op de agenda van de Conferentie van Gouverneurs. De minister van Justitie Annelies Verlinden is uitgenodigd om de volgende vergadering bij te wonen.

Eerder overleg met politie, rechtbanken en gevangenissen zorgde ervoor dat alle diensten beter op elkaar zijn afgestemd. "Op dit moment heeft de gouverneur nog geen indicaties dat er nood is aan een nieuw overlegmoment”, besluit Himpe.

Carl Decaluwé Gevangenis Brugge Gevangenis Ieper

