Directeur-generaal van het gevangeniswezen Mathilde Steenbergen trok gisteren nogmaals aan de alarmbel. Het aantal grondslapers in de gevangenissen ligt opnieuw boven de 600 en de toestand is onhoudbaar, luidde het. Steenbergen sluit uitzonderlijke maatregelen niet uit. Indien nodig moeten tijdelijk politie of leger worden ingeschakeld om grondslapers te bewaken en de druk op het gevangenispersoneel te verlichten. Ook in de gevangenissen van Ieper en Brugge slapen veel gevangenen op een matras op de grond.

Wel al handen vol

De regering breekt zich al vele maanden tevergeefs het hoofd over de situatie in de gevangenissen. "De kwestie van de overbevolking is een groot probleem. En ik vind dat gestraften humaan moeten gestraft worden", reageert minister Francken daags nadien. Hij benadrukt dat Defensie de handen al vol heeft, maar belooft overleg met minister Verlinden. "Militairen zijn geen cipiers, maar deze situatie is onhoudbaar."

Miserie mee georganiseerd

Francken laat evenwel niet na de rol van Steenbergen zelf te onderstrepen. Zij was de vorige legislatuur kabinetschef van ministers van Justitie Vincent Van Quickenborne en Paul Van Tigchelt, allebei Anders (toen Open VLD). Volgens Francken heeft zij "alle miserie zelf mee georganiseerd".