Minis­ter van Defen­sie zegt niet sowie­so née tegen inzet­ten van mili­tai­ren in gevangenissen

Minister van Defensie Theo Francken zegt niet sowieso nee tegen het inschakelen van militairen om gevangenen te bewaken. "Militairen zijn geen cipiers", zegt Francken, "maar deze situatie is onhoudbaar". Hij belooft overleg met minister van Justitie Annelies Verlinden.

Directeur-generaal van het gevangeniswezen Mathilde Steenbergen trok gisteren nogmaals aan de alarmbel. Het aantal grondslapers in de gevangenissen ligt opnieuw boven de 600 en de toestand is onhoudbaar, luidde het. Steenbergen sluit uitzonderlijke maatregelen niet uit. Indien nodig moeten tijdelijk politie of leger worden ingeschakeld om grondslapers te bewaken en de druk op het gevangenispersoneel te verlichten. Ook in de gevangenissen van Ieper en Brugge slapen veel gevangenen op een matras op de grond.

Wel al handen vol

De regering breekt zich al vele maanden tevergeefs het hoofd over de situatie in de gevangenissen. "De kwestie van de overbevolking is een groot probleem. En ik vind dat gestraften humaan moeten gestraft worden", reageert minister Francken daags nadien. Hij benadrukt dat Defensie de handen al vol heeft, maar belooft overleg met minister Verlinden. "Militairen zijn geen cipiers, maar deze situatie is onhoudbaar."

Miserie mee georganiseerd

Francken laat evenwel niet na de rol van Steenbergen zelf te onderstrepen. Zij was de vorige legislatuur kabinetschef van ministers van Justitie Vincent Van Quickenborne en Paul Van Tigchelt, allebei Anders (toen Open VLD). Volgens Francken heeft zij "alle miserie zelf mee georganiseerd".

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
