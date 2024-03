De gevangenis van Ieper werd nog maar in december weer in gebruik genomen, na een bijna twee jaar durende renovatie. Ook de capaciteit werd uitgebreid, maar volgens Crevits is er nog altijd maar 70 procent van het nodige personeel voorzien. De vakbondsman is ook ontstemd omdat er aan de regionale directie was gevraagd om geen nieuwe vleugel te openen zolang het personeelbestand niet ingevuld is geraakt. Maar door de toenemende druk werd maandag toch een derde vleugel in gebruik genomen, zegt hij.

Hoe lang de actie in de Ieperse gevangenis blijft duren, is nog niet duidelijk. Dat zal vooral van het personeel afhangen, klinkt het bij de ACOD'er. "We hopen dat er snel een concrete oplossing kan komen."