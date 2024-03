Momenteel is er in totaal een overbevolking van 15 procent, ofwel 1.600 gevangenen te veel. In Brugge laten ze wel medische transfers toe, en vrouwen met kinderen. Vanaf 14 maart om tien uur 's avonds willen alle gevangenissen in het land trouwens 24-uur lang het werk neerleggen, ook de nieuwe gevangenis van Ieper. Volgens de socialistische vakbond ACOD komen daar te snel te veel nieuwe gedetineerden toe. Bovendien is nog een derde van de vacatures niet ingevuld.