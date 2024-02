Patrick Aerbeidt, cipier-penitentiair beambte Gevangenis Brugge: “Er is heel veel veranderd de laatste jaren. Ik werk hier nu meer dan 30 jaar. Als ik zie wat hier vroeger gebeurde en met hoe veel personeel we waren. We werken nu met 40 tot 50 mensen minder. En als je ziet hoeveel minder activiteiten er nu georganiseerd worden. Vroeger waren hier optredens, men kon gaan zwemmen, voetballen...”

Er is ook de overbevolking. Vaak zitten gedetineerden met drie of meer in een cel die daarop niet voorzien is. Bovendien zitten ze ook veel meer uren op cel dan vroeger. Sommigen tot 23 uur per dag. Het leidt tot spanningen waar de cipiers te vaak slachtoffer van zijn. “De escalatie van het geweld is enorm toegenomen. Het gebeurt dat er aanvallen zijn. Dat kan ook verbaal zijn. Het is heel jammer dat we dat moeten toegeven. De agressie is veel zwaarder dan vroeger. Als je hier meer dan 30 jaar werkt, maak je zeker iets mee.”