Hij hoopt dat de vernieuwde gevangenis in Ieper wat druk kan wegnemen. En hij wil ook meer inzetten op detentiehuizen voor veroordeelden met een korte straf, zoals in Kortrijk. Dat zei hij vanmorgen in Zeebrugge.



Paul Van Tigchelt, Minister van Justitie: "De gevangenis moet echt het laatste redmiddel zijn, moet een straf zijn die echt voorbehouden is voor de gevaarlijkste criminelen. De anderen proberen we op een alternatieve manier te straffen. En die principes zijn vastgelegd in het nieuwe strafwetboek dat twee weken geleden is gestemd in het parlement. Dat zijn een aantal maatregelen om tegemoet te komen aan de terechte verzuchtingen van de vakbonden. Anderzijds is er ook een wet gepubliceerd en in werking getreden waarbij het gevangenispersoneel beter wordt beschermd tegen geweld. Want de straffen voor geweld tegen gevangenispersoneel worden zwaarder."