20 van de 62 West-Vlaamse gemeenten melden zich voor vrijwilliggerskorps
Sinds eind mei kunnen gemeenten zich registeren om een vrijwilligerskorps op te richten. Al 20 gemeenten in West-Vlaanderen hebben zich aangemeld. In totaal voorziet Vlaams minister van Binnenland Hilde Crevits 1 miljoen euro per jaar voor de opzet van vrijwilligerskorpsen over heel Vlaanderen.
Rode Kruis Vlaanderen zorgt voor de nodige coördinatie en omkadering. In oktober gaan de eerste vrijwilligerskorpsen officieel van start. Ook de crisistool waarop burgers zich kunnen registeren zal dan beschikbaar zijn.
Doelstelling
De gemeentelijke vrijwilligerskorpsen hebben als doelstelling om vrijwillige hulp van mensen snel te kunnen mobiliseren en professionele hulpverleners bij te staan via administratieve of logistieke taken bij lokale nood- of crisissituaties.
Hieronder vind je de reeds aangemelde gemeenten
West-Vlaanderen
Alveringem
Beernem
Deerlijk
Dentergem
Diksmuide
Heuvelland
Hooglede
Ieper
Kortrijk
Kuurne
Ledegem
Oostende
Oostkamp
Oudenburg
Poperinge
Roeselare
Tielt
Torhout
Veurne
Zedelgem
Op 11 oktober wordt in Roeselare de eerste opleiding gegeven aan mensen die zich registreerden voor deelname aan het gemeentelijk vrijwilligerskorps. Roeselare is de eerste gemeente in Vlaanderen die daarmee start. Ook de crisistool zal die dag voorgesteld worden aan het grote publiek.