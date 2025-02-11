22°C
20 van de 62 West-Vlaam­se gemeen­ten mel­den zich voor vrijwilliggerskorps

Rode Kruis West Vlaanderen

Sinds eind mei kunnen gemeenten zich registeren om een vrijwilligerskorps op te richten. Al 20 gemeenten in West-Vlaanderen hebben zich aangemeld. In totaal voorziet Vlaams minister van Binnenland Hilde Crevits 1 miljoen euro per jaar voor de opzet van vrijwilligerskorpsen over heel Vlaanderen.

Rode Kruis Vlaanderen zorgt voor de nodige coördinatie en omkadering. In oktober gaan de eerste vrijwilligerskorpsen officieel van start. Ook de crisistool waarop burgers zich kunnen registeren zal dan beschikbaar zijn.

Doelstelling

De gemeentelijke vrijwilligerskorpsen hebben als doelstelling om vrijwillige hulp van mensen snel te kunnen mobiliseren en professionele hulpverleners bij te staan via administratieve of logistieke taken bij lokale nood- of crisissituaties.

Hieronder vind je de reeds aangemelde gemeenten

West-Vlaanderen

Alveringem

Beernem

Deerlijk

Dentergem

Diksmuide

Heuvelland

Hooglede

Ieper

Kortrijk

Kuurne

Ledegem

Oostende

Oostkamp

Oudenburg

Poperinge

Roeselare

Tielt

Torhout

Veurne

Zedelgem

Op 11 oktober wordt in Roeselare de eerste opleiding gegeven aan mensen die zich registreerden voor deelname aan het gemeentelijk vrijwilligerskorps. Roeselare is de eerste gemeente in Vlaanderen die daarmee start. Ook de crisistool zal die dag voorgesteld worden aan het grote publiek.

Louis Maes

louis.maes.2005@gmail.com

Louis Maes
Rode Kruis

