Ook vandaag zitten we nog in een zachte zuidwestelijke stroming. Er zijn daarbij zowel wolken als opklaringen bij maxima rond 15 tot 17 graden en er is kans op een lokale bui in de ochtend. In de namiddag komen er opnieuw brede opklaringen. De zuidwestelijke wind waait matig, aan zee soms vrij krachtig. Vanavond en vannacht zijn er weer meer wolken bij minima rond een 10-11 graden aan zee en 8-9 elders. Gaandeweg de nacht is er kans op een bui of wat regen.

Maandag lijkt zelfs weer een volledig droge dag te worden met wolken en opklaringen en maxima rond een 15-tal graden. Dinsdag is de buienkans weer groter. Het is dan wisselvallig met gaandeweg de dag mogelijk toch enkele buien of wat regen. De zon is er dan veel minder of niet bij en het is dan meest zwaar bewolkt tot betrokken.

Betere tweede helft van de week

Van woensdag tot en met vrijdag lijkt het wel weer droog te blijven met maxima rond 15 tot 19 graden tegen het eind van de week. Het is vrij zonnig met wat wolken. De kans op een bui is er wel, maar dat zal beperkt blijven tot een lokaal gebeuren.

Aan de kust

Vandaag start bewolkt, maar gaandeweg de dag keert de zon steeds meer terug. Het wordt nog 15 graden , maar wel met een vrij stevige wind uit het zuidwesten.

Vanavond en vannacht zou er een bui kunnen vallen of wat regen bij zachte minima. Morgen lijkt een droge dag te worden met vrij veel zon en later ook wat zeebries. We halen opnieuw rond een 15-tal graden.