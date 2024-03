De supporters van Zulte Waregem zorgden voor wat sfeer in het voor het overige lege en kille Koning Boudewijnstadion. Zij konden vroeg juichen, toen Alioune Ndour na slap verdedigend werk van paars-wit de 0-1 op het scorebord zette. Dat bleek het enige doelpunt van de wedstrijd. De RSCA Futures kregen in het slot nog enkele kansen op de gelijkmaker, maar doelman Ortwin De Wolf en co. stonden pal.

Zulte Waregem beleefde tot dusver een tegenvallend 2024, maar doet na de zege in het Koning Boudewijnstadion weer helemaal mee in de strijd om promotie. SVZW staat voorlopig derde met 43 punten uit 25 wedstrijden.