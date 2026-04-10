Spelers en staff van KV Kortrijk zijn maandag officieel gehuldigd op het stadhuis voor hun promotie naar de hoogste klasse. Onder applaus van supporters werd de ploeg in de bloemetjes gezet, gevolgd door een groepsfoto voor het stadhuis. De viering komt er na een intens weekend, waarin de Kerels hun promotie veiligstelden en dat uitgebreid vierden met de fans.

“Het heeft alleszins heel hard geleefd”, zegt aanvoerder Brecht Dejaegere. “Toen we terugkwamen van de wedstrijd op Beveren was er een bijeenkomst met supporters op het plein. Daarna hebben we samen gevierd in de Inofec Lounge. Het was een heel leuke avond.”