14°C
Aanmelden
Sport
Kortrijk

KV Kort­rijk gehul­digd op stad­huis na pro­mo­tie en trekt nadien naar de paasfoor

Hulde KVK 1

KV Kortrijk is op het stadhuis feestelijk gehuldigd voor de promotie naar de hoogste klasse. Spelers, staff en supporters blikten terug op een geslaagde campagne én een lange feestnacht.

Spelers en staff van KV Kortrijk zijn maandag officieel gehuldigd op het stadhuis voor hun promotie naar de hoogste klasse. Onder applaus van supporters werd de ploeg in de bloemetjes gezet, gevolgd door een groepsfoto voor het stadhuis. De viering komt er na een intens weekend, waarin de Kerels hun promotie veiligstelden en dat uitgebreid vierden met de fans.

“Het heeft alleszins heel hard geleefd”, zegt aanvoerder Brecht Dejaegere. “Toen we terugkwamen van de wedstrijd op Beveren was er een bijeenkomst met supporters op het plein. Daarna hebben we samen gevierd in de Inofec Lounge. Het was een heel leuke avond.”

Sport

KV Kortrijk viert promotie ondanks 1-0 nederlaag in Beveren
Kermis KVK 1

“Ik denk dat ik de nacht van zaterdag op zondag toch een uur of vijf in mijn bed zat, dus dat valt goed mee”, lacht Dejaegere. “En vannacht heb ik een normale nacht gehad.”

Na de officiële huldiging trekt de ploeg nog naar de Paasfoor in Kortrijk, al is niet iedereen even avontuurlijk. “Dat is altijd leuk, maar ik ga me niet aan alle attracties wagen”, klinkt het. “Dat is me al eens misvallen, dus ik laat me geen twee keer vangen.”

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Wout Bernaert
KV Kortrijk Challenger Pro League Promotie

Meest gelezen

Sport

Wout van Aert viert zege in Parijs-Roubaix met... frietjes uit Deerlijk
Ex-amateurwielrenner Gilles B. (27) uit Bellegem in cel na grootschalige oplichting
Nieuws

Ex-amateurwielrenner Gilles B. (27) uit Bellegem in cel na grootschalige oplichting
Sport

Menen schrijft geschiedenis en wint voor het eerst de Beker van België

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Kyriani Sabbe

Brute pech! Club Brugge kan dit seizoen niet meer rekenen op Kyriani Sabbe
Stijn Steels - Wout Van Aert

Ex-ploegmaat Stijn Steels over eerbetoon van Aert: “Dat gebaar zegt alles”
Image 109

Voetbal Vlaanderen onderzoekt racisme-incident tijdens West-Vlaams duel: "mogelijke gevolgen zijn niet min"
Shari Bossuyt
Update

Shari Bossuyt komt zonder breuken uit zware val in Parijs-Roubaix
WVA FRIETJES

Wout van Aert viert zege in Parijs-Roubaix met... frietjes uit Deerlijk
Basket

Oostendse jongeren verslaan Bonn voor derde plaats
Aanmelden