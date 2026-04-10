KV Kortrijk is op het stadhuis feestelijk gehuldigd voor de promotie naar de hoogste klasse. Spelers, staff en supporters blikten terug op een geslaagde campagne én een lange feestnacht.
Spelers en staff van KV Kortrijk zijn maandag officieel gehuldigd op het stadhuis voor hun promotie naar de hoogste klasse. Onder applaus van supporters werd de ploeg in de bloemetjes gezet, gevolgd door een groepsfoto voor het stadhuis. De viering komt er na een intens weekend, waarin de Kerels hun promotie veiligstelden en dat uitgebreid vierden met de fans.
“Het heeft alleszins heel hard geleefd”, zegt aanvoerder Brecht Dejaegere. “Toen we terugkwamen van de wedstrijd op Beveren was er een bijeenkomst met supporters op het plein. Daarna hebben we samen gevierd in de Inofec Lounge. Het was een heel leuke avond.”
“Ik denk dat ik de nacht van zaterdag op zondag toch een uur of vijf in mijn bed zat, dus dat valt goed mee”, lacht Dejaegere. “En vannacht heb ik een normale nacht gehad.”
Na de officiële huldiging trekt de ploeg nog naar de Paasfoor in Kortrijk, al is niet iedereen even avontuurlijk. “Dat is altijd leuk, maar ik ga me niet aan alle attracties wagen”, klinkt het. “Dat is me al eens misvallen, dus ik laat me geen twee keer vangen.”