KV Kort­rijk viert pro­mo­tie ondanks 1 – 0 neder­laag in Beveren

Kampioen KSC Beveren blijft dit seizoen ongeslagen, maar bij KV Kortrijk kon de nederlaag in Beveren de promotiepret niet bederven. Na een seizoen in de Challenger Pro League keren de Kerels terug naar het hoogste niveau.

Na de wedstrijd haastten spelers en staf zich terug naar het Guldensporenstadion, waar heel wat supporters de match op groot scherm hadden gevolgd. Daar ging het feest onverminderd verder.

Kortrijk kon het hele seizoen rekenen op de steun van zijn fans en de promotie werd uitbundig gevierd als een eerste bedankje richting de achterban. Volgende week volgt nog de laatste wedstrijd van het seizoen tegen RWDM in eigen huis, waar mogelijk opnieuw een feestelijke avond wacht. 

Met de terugkeer naar de hoogste klasse wil KV Kortrijk zich nu vooral stabiliseren en “blijven waar het thuishoort”, klinkt het binnen de club.

De redactie

