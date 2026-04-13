Kort­rijk ver­oor­deelt RWDM tot degra­da­tie naar ama­teur­reek­sen op laat­ste speeldag

KV Kortrijk

KV Kortrijk viert met supporters

KV Kortrijk sloot het Challenger Pro League seizoen glansrijk af. Met een 3-1 overwinning tegen RWDM konden de Kerels opnieuw aan het feest, nadat ze op de vorige speeldag zich wisten te verzekeren van promotie. RWDM degradeert dankzij deze nederlaag, al kan dat nog een juridisch staartje krijgen.

Kortrijk opende de wedstrijd door meteen ten aanval te trekken. Na veertien minuten mochten de supporters een eerste keer vieren dankzij een doelpunt van Boris Lambert. Al snel volgde een tweede doelpunt, ditmaal was het Jellert Van Landschoot die de netten deed trillen.

RWDM had in minuut 26 een reactie in huis, Usman Simbakoli maakte er 2-1 van. De rest van de eerste helft gaat vlot heen en weer tussen beide helften, maar doelpunten volgen niet.

Na de rust blijven beide ploegen initiatief nemen. Enkele pogingen treffen het doelkader, maar het is wachten op een vierde doelpunt tot de blessuretijd. Lennart Hens schiet een vrije trap prinsheerlijk binnen en verwijst RWDM op die manier naar de amateurreeksen.

IMG 4109

Spelers van KV Kortrijk met spandoek "Bedankt supporters"

RWDM eindigt zo als dertiende in de stand en degradeert samen met hekkensluiter Olympic Charleroi, tenzij uit juridisch getouwtrek volgt dat beloftenploegen toch kunnen degraderen. In dat geval degradeert Club NXT, de belofteploeg van Club Brugge, dat voorlaatste eindigde in de competitie.

Victor Peeters
Belga
