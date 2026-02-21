Aanmelden
Sport
Kortrijk

KV Kort­rijk klopt Luik en blijft op promotiekoers

KV Kortrijkzege20252026
KV Kortrijk heeft vrijdagavond op de 27e speeldag van de Challenger Pro League FC Luik in het Guldensporenstadion probleemloos opzijgezet (3-1). De Kerels (54 ptn) blijven zo afgetekend tweede en op promotiekoers.

De West-Vlamingen hadden de match op elk moment onder controle en kwamen na tien minuten op voorsprong via Bryan Adinany.

In de tweede helft konden Thierry Ambrose (48.) en Jellert van Landschoot (53.) de score verder uitdiepen. Damien Mouchamps (88.) schonk de Luikenaars nog een eerredder.

KV Kortrijk blijft dus op koers om te promoveren. Leider SK Beveren is al zeker van promotie.

Belga
Louis Maes

louis.maes.2005@gmail.com

Louis Maes
KV Kortrijk Challenger Pro League

Reunie essevee 1
Sport

Veertig jaar na UEFA-stunt: ex-spelers SV Waregem herenigd in café De Regenboog
darts open Tielt
Sport

Tielt Open lokt 216 darters en Belgische toppers: "Je moet onder het volk zijn"
Wout Van Aert
Sport

Geen Wout Van Aert aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne

