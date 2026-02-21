KV Kortrijk heeft vrijdagavond op de 27e speeldag van de Challenger Pro League FC Luik in het Guldensporenstadion probleemloos opzijgezet (3-1). De Kerels (54 ptn) blijven zo afgetekend tweede en op promotiekoers.
De West-Vlamingen hadden de match op elk moment onder controle en kwamen na tien minuten op voorsprong via Bryan Adinany.
In de tweede helft konden Thierry Ambrose (48.) en Jellert van Landschoot (53.) de score verder uitdiepen. Damien Mouchamps (88.) schonk de Luikenaars nog een eerredder.
KV Kortrijk blijft dus op koers om te promoveren. Leider SK Beveren is al zeker van promotie.
Belga
Louis Maes