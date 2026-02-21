De West-Vlamingen hadden de match op elk moment onder controle en kwamen na tien minuten op voorsprong via Bryan Adinany.

In de tweede helft konden Thierry Ambrose (48.) en Jellert van Landschoot (53.) de score verder uitdiepen. Damien Mouchamps (88.) schonk de Luikenaars nog een eerredder.



KV Kortrijk blijft dus op koers om te promoveren. Leider SK Beveren is al zeker van promotie.