De club en de supporters hadden er alles aangedaan om er een ware feestavond van te maken. De legendes van de Veekaa mochten voor de match de supporters opzwepen en er was een tifo over drie tribunes. De spelers probeerden ook mee te werken aan de feestavond. Ze speelden goed en met veel druk naar voren, maar zowel Ruyssen, Ambrose en Hurtevent raakten niet voorbij de keeper van Charleroi. Dan deed Adinany het beter, maar hij zag zijn schot uiteenspatten op de paal.