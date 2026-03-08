KV Kortrijk heeft in zijn jubileummatch Olympic Charleroi verslagen met 3-1. Lange tijd leek het dat de champagneflessen terug de koelkast in zouden mogen, maar in de extra tijd bevrijdden Lambert en Ambrose KVK dan toch.
De club en de supporters hadden er alles aangedaan om er een ware feestavond van te maken. De legendes van de Veekaa mochten voor de match de supporters opzwepen en er was een tifo over drie tribunes. De spelers probeerden ook mee te werken aan de feestavond. Ze speelden goed en met veel druk naar voren, maar zowel Ruyssen, Ambrose en Hurtevent raakten niet voorbij de keeper van Charleroi. Dan deed Adinany het beter, maar hij zag zijn schot uiteenspatten op de paal.
In de tweede helft kwam KV Kortrijk, met andere truitjes, dan toch op voorsprong. Ambrose met een goede actie op links, legde de bal panklaar voor Hurtevent en die kon makkelijk scoren. Wie dacht dat Kortrijk nu op het elan zou doorgaan, kwam bedrogen uit. Ferrara maakte na mistasten in de Kortrijkse defensie de 1-1.
Toch zou er nog goed gefeest kunnen worden in Kortrijk. In de 92ste minuut kopte Lambert de bevrijdende 2-1 binnen. 2 minuten later stelde Ambrose de zege veilig met de 3-1. Zo staat KV Kortrijk weer een stapje dichter bij de Jupiler Pro League.