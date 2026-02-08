“Wij nemen niet het woord promotie in de mond” coach Jonckheere blijft rustig na belangrijke overwinning KV Kortrijk
KV Kortrijk heeft zaterdag in extremis gewonnen van Beerschot met 1-0, dankzij een eigen doelpunt in de toegevoegde tijd. De overwinning geeft de Kerels een flinke boost in de promotiestrijd, met zeven punten voorsprong op de Antwerpenaren.
Coach Michiel Jonckheere keek tevreden maar voorzichtig vooruit: “Dit had een gelijkspel kunnen zijn ook, dat zou misschien de logische uitslag geweest zijn. Ik had verwacht dat het een gesloten wedstrijd zou zijn, twee ploegen die zeker niet wilden verliezen. Dit is natuurlijk een hele goede zaak. Maar wij gaan niet het woord ‘promotie’ in de mond nemen. We gaan die fout niet maken. Als je dat doet, dan zal je in die acht matchen die nog komen nonchalant worden. Het is even genieten en dan focus op Seraing vanaf dinsdag.”
"Dit zijn de momenten waar je voor vecht in het voetbal"
Ook speler Matthew Anderson genoot zichtbaar van de ontlading na de late treffer: “Zot gewoon! Net als tegen Lokeren. Dit zijn de momenten waar je voor vecht in voetbal. Ik wist niet hoeveel minuten er nog op de klok stonden. Iedereen kwam verdedigen, en na het laatste fluitsignaal was dat een ongelofelijk gevoel.”