Coach Michiel Jonckheere keek tevreden maar voorzichtig vooruit: “Dit had een gelijkspel kunnen zijn ook, dat zou misschien de logische uitslag geweest zijn. Ik had verwacht dat het een gesloten wedstrijd zou zijn, twee ploegen die zeker niet wilden verliezen. Dit is natuurlijk een hele goede zaak. Maar wij gaan niet het woord ‘promotie’ in de mond nemen. We gaan die fout niet maken. Als je dat doet, dan zal je in die acht matchen die nog komen nonchalant worden. Het is even genieten en dan focus op Seraing vanaf dinsdag.”

