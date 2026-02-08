Negentig minuten lang kregen de supporters in het Guldensporenstadion weinig doelgevaar te zien. Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht en kansen bleven schaars. Toch viel de beslissing nog in minuut 90+2, toen een ongelukkige tussenkomst van Brian Plat de bal in eigen doel deed belanden en de thuisploeg alsnog de drie punten schonk.

