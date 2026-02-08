KV Kortrijk heeft zaterdagavond op de 25e speeldag van de Challenger Pro League een belangrijke zege geboekt tegen Beerschot. In een weinig sprankelende topper leek lange tijd alles op een gelijkspel af te stevenen, tot een own goal diep in de toegevoegde tijd de beslissing bracht.
Negentig minuten lang kregen de supporters in het Guldensporenstadion weinig doelgevaar te zien. Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht en kansen bleven schaars. Toch viel de beslissing nog in minuut 90+2, toen een ongelukkige tussenkomst van Brian Plat de bal in eigen doel deed belanden en de thuisploeg alsnog de drie punten schonk.
Kortrijk ruikt rechtstreekse promotie
Dankzij de late overwinning zet Kortrijk een stevige stap in de promotiestrijd. De Kerels tellen nu zeven punten voorsprong op Beerschot en lijken daarmee goed op weg naar rechtstreekse promotie naar de Jupiler Pro League, met nog acht wedstrijden te spelen.