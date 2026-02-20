In aanloop van de wedstrijd zaterdag vatte een elektriciteitskast in het Stade du Pairay vuur. De wedstrijd, die om 16 uur had moeten aanvatten, werd eerst uitgesteld naar 16.30 uur, maar ook toen bleek het stadion nog niet aan de veiligheidsvoorwaarden te voldoen.

Vrijdag om 14u zal de DRP zich buigen over de zaak. De vraag zal zijn of de wedstrijd alsnog gespeeld moet worden, of Seraing iets had kunnen doen om de brand en het uitstel te voorkomen.