Dis­ci­pli­nai­re Raad buigt zich vrij­dag over uit­ge­stel­de RFC Seraing — KV Kortrijk

Brand elektriciteitskast

De bewuste elektriciteitskast in het Stade du Pairay in Seraing © Belga

De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal (DRP) van de Belgische voetbalbond (KBVB) zal vrijdag de uitgestelde wedstrijd tussen RFC Seraing en KV Kortrijk behandelen. Een brand voorkwam dat de wedstrijd op zaterdag kon gespeeld worden.

In aanloop van de wedstrijd zaterdag vatte een elektriciteitskast in het Stade du Pairay vuur. De wedstrijd, die om 16 uur had moeten aanvatten, werd eerst uitgesteld naar 16.30 uur, maar ook toen bleek het stadion nog niet aan de veiligheidsvoorwaarden te voldoen.

Vrijdag om 14u zal de DRP zich buigen over de zaak. De vraag zal zijn of de wedstrijd alsnog gespeeld moet worden, of Seraing iets had kunnen doen om de brand en het uitstel te voorkomen.

Brand Seraing

Er was ook lichte schade aan de buitenkant van het stadion © Belga

