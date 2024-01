"Vorig jaar was ik een van de favorieten. Dat is dit jaar anders. Ik denk dat er andere favoriet zijn, maar het maakt niet uit. De vorm van de dag speelt vooral een rol", zegt Vanthourenhout bescheiden. "We doen ons best om in een zo goed mogelijke conditie aan de start te staan, maar op de dag zelf is er ook altijd een beetje geluk mee gemoeid."



Bij Pauwels Sauzen - Bingoal kijken ze niet alleen naar Vanthourenhout, maar rekenen ze ook op de stuurmanskunsten van Eli Iserbyt. Over zijn vormpeil zijn er nog heel wat vraagtekens na zijn opgave in Hulst en de ziekenhuisopname wegens maagproblemen. De West-Vlaming vertoonde uitdrogingsverschijnselen.

Bij de outsiders voor eindwinst worden Gianni Vermeersch en Joran Wyseure gerekend. De 22-jarige Wyseure werd gisteren knap derde in Gullegem, net voor Thibau Nys. Wyseure kijkt al uit naar volgende week: "Het is te zien wat de weersomstandigheden zullen zijn in Meulebeke, maar het hangt af van de vorm van de dag."