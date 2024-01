Eli Iserbyt is ook in Otegem niet te houden. Een dag nadat hij Belgisch Kampioen werd in Meulebeke, heeft hij er de Betafence cross gewonnen. Na eerder Sven Nys en Klaas Vantornout is Iserbyt pas de derde renner die als Belgisch kampioen ook de dag nadien 'de revanche' in Otegem kan winnen.