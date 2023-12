In 2021 zaten ze in Meulebeke nog in zak en as. Door corona was er wel een wedstrijd, maar geen publiek. De bond had begrip voor de situatie en geeft Meulebeke nu een herkansing. De belangstelling is alleszins groot, want ze verwachten zo'n 15.000 supporters in Ter Borcht. "Speciaal om wat meer publiek te kunnen plaatsen, is er een stuk parcours bijgekomen", vertelt burgemeester Dirk Verwilst.