De 54e editie van de Betafence Cyclocross Otegem hangt aan geen enkel klassement vast en is een zogenaamde 'losse cross'. "Het is intussen een traditie geworden dat de Belgische kampioen zijn zwart-geel-rode trui komt tonen aan het publiek in Otegem. Heel uitzonderlijk was dat niet het geval, het jaar dat Wout van Aert bijvoorbeeld Belgisch kampioen was, maar vandaag kan iedereen zich wel vergapen aan de driekleur om de schouders van Eli Iserbyt", legde Benny Lavaert, de voorzitter van het organisatiecomité in Otegem, uit.

"Met Eli hadden we al voor het BK van Meulebeke een contract afgesloten. Daar hebben we dus goed aan gedaan. Ook Sanne Cant stond op ons verlanglijstje en ook zij komt naar Otegem.”