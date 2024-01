"Dit was zeker geen gemakkelijk BK", pufte hij na afloop. "Ik zit nog een beetje in een roes. Het is echt geweldig dat ik kon winnen. Ik moet zeker mijn ploegmakker Michael bedanken voor de steun in deze cross. We hebben het niet gemakkelijk gehad de afgelopen dagen. Ik werd in aanloop naar dit kampioenschap ziek en moest zelfs even naar de spoedafdeling om me te laten behandelen. Michael en ik hebben veel aan elkaar en dan komt zoiets naar boven na zo'n BK."

"Ik moest steeds de focus houden", ging hij verder. "Het was enorm koud. Ik had gelukkig mijn hele lichaam voorzien van warmtepleisters. Ik heb eindelijk eens kunnen afrekenen met de koude en ik kon ook eindelijk eens een BK winnen. Ik had in aanloop naar dit BK heel intens getraind. Zeker na mijn ziekte. Misschien moet ik die manier van voorbereiding wel blijven hanteren."