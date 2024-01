Het is afwachten welke favoriet het best met de gewijzigde omstandigheden om kan gaan. Of is er een verrassing in de maak? Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck), Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck), Toon Vandebosch (Crelan-Corendon), Joran Wyseure (Crelan-Corendon) en Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) zijn de outsiders voor een podiumplaats en zullen hopen een bepalende rol te spelen in het wedstrijdverloop.