Op de helling gaat Vanthourenhout stevig door. Dit is het moment, denkt hij. Vanthourenhout kijkt niet om en hoopt dat de anderen kraken. Thibau Nys schudt van neen, hij krijgt snel vijf seconden aan de broek. Joran Wyseure houdt wel erg knap stand. Twee West-Vlamingen voorin nu. Iserbyt rijdt intussen naar Nys toe en even later komen die twee weer mee voorin. Drie West-Vlamingen én Nys in West-Vlaanderen voor de driekleur, zo lijkt het.



Wyseure heeft gezien hoe belangrijk de helling bergop is. Van op de kop legt hij zijn kaart op tafel, Wyseure breekt de boel zo weer open. Eli Iserbyt is waakzaam en pikt aan.