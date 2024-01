Twee beloften steken er al in de eerste ronde bovenuit. Het zijn ook de verwachte namen: Emiel Verstrynghe en Jente Michels. Onder de smeltende sneeuw op een zwaar parcours rijden ze de derde, Ward Huybs, al in de eerste ronde op tien seconden. Yorben Lauryssen uit Oudenburg volgt even verderop.



Verstrynghe maakt al in de tweede ronde het verschil met Michels. Hij mag als prof toch bij de beloften meedoen en toont meteen dat hij hier een klasse te sterk is. De verschillen zijn groot. Verstrynghe maakt er een onemanshow van.



Hij haalt het voor Michels en Huybs. Yorben Lauryssen komt als zesde over de streep. Victor Vandenberghe is tiende.