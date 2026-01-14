Wat een debuut: Alec Segaert wint 12de rit in de Giro

Voor de renner is het zijn eerste deelname aan de Giro en zijn belangrijkste overwinning tot nu toe.

Alec Segaert (Bahrain Victorious) heeft in de twaalfde etappe van de Giro voor de eerste Belgische ritzege gezorgd. De 23-jarige West-Vlaming kwam na 175 kilometer tussen Imperia en Novi Ligure solo toe na een late uitval.

Toon Aerts (Lotto-Intermarché) won de sprint van een uitgedund peloton en vervolledigde het Belgisch een-tweetje, de Uruguayaan Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) werd derde. Met Jasper Stuyven eindigden er in totaal drie Belgen in de top vijf.

De Portugese rozetruidrager Afonso Eulalio, een ploegmaat van Segaert, kende een al bij al rustige dag en blijft leider in het algemeen klassement voor de Deense favoriet Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).





Morgen wacht voor de renners als dertiende etappe een tocht van 189 kilometer tussen Alessandria en Verbania, met in de finale beklimmingen van vierde en derde categorie. De Ronde van Italië telt 21 ritten en eindigt op zondag 31 mei in hoofdstad Rome. Vorig jaar ging de eindzege naar Simon Yates, maar de Brit zette intussen een punt achter zijn carrière.

