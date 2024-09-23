Revan­che voor Alec Segaert: Len­de­le­de­naar pakt zege in GP de Denain

Was het gisteren net niet in Nokere, dan heeft Alec Segaert die ontgoocheling meteen doorgespoeld in Noord-Frankrijk. Hij pakt de zege in de Grand Prix de Denain.

Segaert bleef na 200,4 kilometer in en rond Denain het sprintende peloton nipt voor. Milan Menten (Lotto-Intermarché) was daarin de snelste en werd tweede, de Fransman Anthony Turgis (TotalEnergies) derde.

Voor Segaert (23) is het zijn derde profzege. In 2024 won de West-Vlaming al de GP Criquielion en de individuele tijdrit in de Renewi Tour. Gisteren strandde hij in Nokere Koerse nog in het zicht van de streep na een solo van ruim vijftien kilometer. 

Op de erelijst van de GP Denain volgt hij de Brit Matthew Brennan op, die dit jaar niet aan de start kwam.

Meest gelezen

Memorial Tuur Hancke 1
Sport

Bekijk: reportage over eerste editie Memorial Tuur Hancke
KVK foto 1
Sport

KV Kortrijk pakt in extremis drie punten en stelt zo feestavond veilig
KV Kortrijk foto 1
Sport

Supporters van KV Kortrijk maken er een ware feestavond van

Lees ook

Segaert Livyns

West-Vlaamse pionnen in het voorjaar: Livyns naar Astana, Segaert wil doorbreken bij Bahrain
2023-08-07 00:00:00 - Segaert over paspoortheisa van vrijdag: "Even paniek"

Alec Segaert ruilt Lotto in voor Bahrain-Victorious
2025-04-21

Tweede editie van kermiskoers GP Lendelede: "Moet cultureel erfgoed worden"
Lotto

Lotto Cycling Team klaar voor openingsweekend Vlaams wielerseizoen
Alec segaert

Brons voor Alec Segaert op WK wielrennen voor beloften
Alec Segaert

WK Tijdrijden: topfavoriet Alec Segaert grijpt naast podiumplaats
