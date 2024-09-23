Segaert bleef na 200,4 kilometer in en rond Denain het sprintende peloton nipt voor. Milan Menten (Lotto-Intermarché) was daarin de snelste en werd tweede, de Fransman Anthony Turgis (TotalEnergies) derde.

Voor Segaert (23) is het zijn derde profzege. In 2024 won de West-Vlaming al de GP Criquielion en de individuele tijdrit in de Renewi Tour. Gisteren strandde hij in Nokere Koerse nog in het zicht van de streep na een solo van ruim vijftien kilometer.

Op de erelijst van de GP Denain volgt hij de Brit Matthew Brennan op, die dit jaar niet aan de start kwam.