Alec Segaert mikt op Giro, Pie­ter Coo­l­man wil afscheid kleu­ren met elf­de lands­ti­tel voor Knack Roeselare

In de seizoensafsluiter van onze sporttalkshow Offside blikten Alec Segaert en Pieter Coolman vooruit op wat nog komt. Segaert trekt na een sterk voorjaar met vertrouwen richting de Ronde van Italië, terwijl Coolman in zijn laatste weken als prof nog vol voor een elfde landstitel met Knack Roeselare gaat.

Een geslaagd voorjaar smaakt naar meer voor Alec Segaert. De renner van Bahrain Victorious was maandagavond te gast in Offside en blikte terug op een voorjaar waarin hij opviel met aanvallend koersen. Zijn overwinning in Grand Prix de Denain sprong eruit, al zat er volgens hem op andere momenten, zoals in Nokere Koerse, mogelijk nog meer in.

“Dat attractieve koersen ligt mij. Ik probeer mijn kans te gaan wanneer het kan”, vertelde Segaert. De focus verschuift nu naar zijn volgende grote doel: de Giro d'Italia. “Daar wil ik mezelf opnieuw tonen.”

Pieter Coolman (Knack Roeselare) wil afscheid nemen met elfde landstitel

Ook voor Pieter Coolman breekt een bijzonder moment aan. De 37-jarige middenman staat voor zijn laatste wedstrijden bij Knack Roeselare en wil afscheid nemen met een elfde landstitel. Daarvoor moet Roeselare wel voorbij eeuwige rivaal VC Greenyard Maaseik.

Coolman bouwde sinds zijn komst in 2013 een indrukwekkend palmares op en speelde elk seizoen de play-offfinale. “Het zou mooi zijn om mijn carrière hier af te sluiten met nog een titel erbij”, klonk het.

Met zijn afscheid verliest Knack opnieuw een boegbeeld. De focus ligt voorlopig vooral op één doel: nog één keer kampioen worden.

Jeroen Sap

