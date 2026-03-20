Een geslaagd voorjaar smaakt naar meer voor Alec Segaert. De renner van Bahrain Victorious was maandagavond te gast in Offside en blikte terug op een voorjaar waarin hij opviel met aanvallend koersen. Zijn overwinning in Grand Prix de Denain sprong eruit, al zat er volgens hem op andere momenten, zoals in Nokere Koerse, mogelijk nog meer in.

“Dat attractieve koersen ligt mij. Ik probeer mijn kans te gaan wanneer het kan”, vertelde Segaert. De focus verschuift nu naar zijn volgende grote doel: de Giro d'Italia. “Daar wil ik mezelf opnieuw tonen.”