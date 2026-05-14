Vice­kam­pi­oen Roe­se­la­re legt libe­ro Deroey drie sei­zoe­nen lan­ger vast

Dennis deroey

Foto Knack Volley via Facebook

Knack Volley Roeselare heeft het contract van zijn libero Dennis Deroey met drie jaar verlengd. Hij ligt daardoor vast tot het einde van het seizoen 2028-2029, zo bevestigt de vicekampioen.

Deroey speelt sinds 2019 voor Roeselare. "Zijn inzet, defensieve kwaliteiten en communicatieve vaardigheden zijn van onschatbare waarde voor het team en dragen bij tot stabiliteit op het speelveld", stelt de club.

"Ik voel me hier bij Knack Volley Roeselare helemaal thuis. De club ademt professionaliteit, ambitie en passie uit en ook de supporters zijn fantastisch. Ik won met Knack Volley inmiddels 5 landstitels, 5 bekers, 3 supercups, 2 BeNe cups en 2 BeNe titels. Ik ben ervan overtuigd dat we de komende seizoenen nog meer successen kunnen behalen en blij dat ik daar deel van mag uitmaken. Uiteraard staat het heroveren van de titel bovenaan mijn lijstje", reageert Deroey.

Bjarne Angillis

Ook met tweede libero Bjarne Angillis, jeugdproduct van Roeselare, werd een nieuwe overeenkomst getroffen voor het seizoen 2026-2027.

Roeselare verloor eerder deze maand de titelfinale van eeuwige concurrent Maaseik en greep zo naast een zesde kampioenschap op rij.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

