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Ein­de­lijk prijs bij de eli­te! Alec Segaert wint BK tijd­rij­den met 2 secon­den ver­schil van Wellens

Alec Segaert BK Tijdrijden 2026

© Belga

Na drie Europese titels bij de beloften heeft Alec Segaert nu ook z'n eerste Belgische driekleur bij de elite veroverd. Hij won met amper twee seconden verschil van uittredend Belgisch kampioen tijdrijden, Tim Wellens. Vlad Van Mechelen, ploeggenoot van Segaert, gaat met het brons aan de haal. 

Segaert volgt op de erelijst Remco Evenepoel op, die zijn Belgische titel in het tijdrijden niet verdedigde. Ook Wout van Aert (de kampioen van 2019, 2020 en 2023) sukkelde met een elleboogblessure en liet de titelstrijd in Maarkedal links liggen. Segaert behaalde vorig jaar brons. In 2023 en 2024 was hij goed voor zilver.

Het parcours onder de loden zon in de Vlaamse Ardennen was 20,5 kilometer lang en liep over golvende wegen. Oorspronkelijk telde de rit het dubbele aantal kilometers, maar wegens de extreme hitte liet de organisatie de renners slechts één in plaats van twee rondes afwerken.

Redactie
Belga
BK Tijdrijden Alec Segaert

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