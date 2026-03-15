Alec Segaert viert zege in Denain in supporterscafé

Verstandig: met een frisdrankje in de hand. Maar vooral glunderend en glimlachend de gul rondgestrooide felicitaties in ontvangst nemend. Alec Segaert maakte donderdagavond tijd om zijn knappe zege in Denain te vieren met z'n fans.

Café De Kluisberg in Lendelede was dobderdagavond rond 19 uur aardig volgelopen. Met een reden. Want wat een knappe zege had Alec Segaert net gehaald. Na een ontsnapping van 50 kilometer had hij op de kasseien van Noord-Frankrijk eindelijk kunnen oogsten in Denain.

'Eindelijk' is misschien wat overdreven maar Segaert was er woensdag al dichtbij in Nokere. Net niet toen. En ook in de finale van Kuurne-Brussel-Kuurne had hij al getoond dat hij klaar is voor een stevig voorjaar. Andere lucht snuivend ook bij zijn nieuwe ploeg Bahrain-Victorious.

24 uren na de ontgoocheling van Nokere mocht Segaert dus wel vieren nu in Denain. Dik verdiend. En met hem vierde café De Kluisberg mee. Al stilletjes hopend op een mooie prestatie in Roubaix... We zullen zien (en duimen mee).

Bart Coopman

Alec Segaert

