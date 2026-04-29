De 23-jarige Segaert, afkomstig uit Lendelede, reed zich afgelopen voorjaar in de kijker met winst in de Grote Prijs van Denain en late uitvallen in Nokere Koerse en In Flanders Fields. Na een korte wedstrijdpauze na Parijs-Roubaix keert hij vrijdag bij de Grande Partenza terug in koers. Voor Segaert wordt het de tweede grote ronde, na de Vuelta van 2025.

Segaert brengt volgens zijn ploeg "meerwaarde in het positioneren en het ondersteunen van zijn ploegmaats, en in de individuele tijdrit en de etappes met kansen voor vluchters". In de vlakke, 42 kilometer lange tijdrit op 19 mei moet Segaert onder meer optornen tegen thuisrijder Filippo Ganna.