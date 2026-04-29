Na Vuel­ta in 2025 maakt Alec Segaert (Bah­rain-Vic­to­rious) nu ook debuut in Giro

Na zijn sterk klassiek voorjaar maakt Alec Segaert vrijdag zijn Girodebuut. Dat bevestigde zijn ploeg Bahrain-Victorious dinsdag.

De 23-jarige Segaert, afkomstig uit Lendelede, reed zich afgelopen voorjaar in de kijker met winst in de Grote Prijs van Denain en late uitvallen in Nokere Koerse en In Flanders Fields. Na een korte wedstrijdpauze na Parijs-Roubaix keert hij vrijdag bij de Grande Partenza terug in koers. Voor Segaert wordt het de tweede grote ronde, na de Vuelta van 2025.

Segaert brengt volgens zijn ploeg "meerwaarde in het positioneren en het ondersteunen van zijn ploegmaats, en in de individuele tijdrit en de etappes met kansen voor vluchters". In de vlakke, 42 kilometer lange tijdrit op 19 mei moet Segaert onder meer optornen tegen thuisrijder Filippo Ganna.

Buitrago & Caruso

In de Giroselectie van Bahrain-Victorious wordt Segaert omringd door de Colombiaanse pocketklimmer Santiago Buitrago (ritwinnaar in 2022 en 2023), de afscheidnemende Italiaan Damiano Caruso (ritwinnaar in 2021), en verder ook de Leuvense Nederlander Mathijs Paasschens, de Australiër Robert Stannard, de Kroaat Fran Miholjevic, de Portugees Afonso Eulalio en de Italiaan Edoardo Zambanini.

De 109e editie van de Giro start vrijdag (8 mei) in Bulgarije en eindigt drie weken later in Rome.

Belga
Alec Segaert Giro d'Italia

