Of misschien kunnen de drie lussen op en rond de poldervlakte van De Moeren voor een andere koerssituatie zorgen in deze tweede WorldTourkoers op de kalender van dit jaar in ons land.

Na de start in het 'Venetië van het Noorden' wordt via Loppem, Zedelgem, Aartrijke, Ichtegem, Eernegem, Koekelare, Gistel, Middelkerke, Mannekensvere, Nieuwpoort, Ramskapelle, Pervijze, Veurne en Adinkerke koers gezet naar De Panne waar men na 67 kilometer wedstrijd drie plaatselijke ronden van elk 43,9 kilometer aanvat. Daarin zit telkens de passage begrepen in de poldervlakte van De Moeren (99 km, 143 km en 187 km). Die lussen zouden er wel eens voor kunnen zorgen dat het niet tot een groepssprint komt.