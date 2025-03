Alle ploegen brengen dan ook hun snelste mannen aan de start. Philipsen is lang niet de enige oud-winnaar in het deelnemersveld. Tim Merlier (Soudal Quick-Step), winnaar in 2022 en vorig jaar tweede, zit dit seizoen al aan zes zeges en is meer nog dan Philipsen de topfavoriet. In zijn jacht op een tweede succes op de Zeelaan kan hij rekenen op de steun van Yves Lampaert, in 2020 winnaar van een in oktober bij felle wind gereden corona-editie.