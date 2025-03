De renners blikken al even vooruit bij reporter Jeroen Sap:

Yves Lampaert (Soudal-QuickStep): "We gaan proberen om een sprint te hebben. Mochten we in een waaier zitten waarin we allemaal zitten gaan we niet twijfelen natuurlijk. Maar ik zie het voorlopig niet gebeuren."

Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck): "Er is geen wind genoeg. Misschien in het begin wel een beetje nervositeit door een beetje zijwind. Maar de plaatselijke rondes zijn meewind en tegenwind, dus ik verwacht niet de grote oorlog."

Julien Vermote (Visma-Lease a bike): "Het is rap rijden en vooraan zitten waar je moet vooraan zitten. Het zal vandaag ook nerveus zijn, zoals iedere wedstrijd."

Milan Fretin (Cofidis): "Het is een heel mooi deelnemersveld, ik kijk ernaar uit om mij ertussen te gooien. Er zitten heel veel mannen bij waartegen ik nog niet heb gesprint dit jaar. Ik zie het zitten vandaag."

Ceriel Desal (Wagner Bazin): "Het is een worldtourkoers dus voor ons is het heel belangrijk om iemand mee te sturen in de vlucht. We rijden geen E3 en geen Gent-Wevelgem dus vandaag is het wel heel belangrijk."

Victor Vercouillie (Team Flanders-Baloise): "In Denain heb ik ook verschillende keren geprobeerd, maar we raakten niet weg. Het is toch altijd het peloton dat dat bepaalt."