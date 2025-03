Wiebes, die vorig weekend nog zegevierde in Milaan-Sanremo, won de Classic Brugge-De Panne ook al in 2020. De laatste Belgische winnares is Jolien D'hoore in 2018 in de eerste editie.

Juan Sebastian Molano (UAE Emirates-XRG) schreef woensdag de 49e editie van de Classic Brugge-De Panne (1.UWT) bij de mannen op zijn naam. De Colombiaan sprintte naar winst na een zeer incidentrijke finale, waarin onder meer Europees kampioen Tim Merlier en de Nederlander Olav Kooij ten val kwamen.