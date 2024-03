Bij het aansnijden van de laatste kilometer zag het er nochtans niet goed uit voor Philipsen, die in 15 positie fietste. Uiteindelijk maakte de 26-jarige wielrenner z'n achterstand nog ruimschoots goed en won de sprint afgetekend. Tim Merlier werd tweede, Danny Van Poppel finishte als derde.

Op de erelijst volgt Jasper Philipsen zichzelf op. Merlier won de wedstrijd in 2022. Na een rit in de Tirrenno-Adriatico en Milaan-Sanremo afgelopen zaterdag, is het voor Philipsen de derde zege van het seizoen, de derde in de WorldTour ook.