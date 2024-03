Alpecin-Deceuninck is een van de vele teams die daar op willen aansturen. Zij zakken naar startplaats Brugge af met de kersverse winnaar van Milaan-Sanremo Jasper Philipsen. De 26-jarige 'Vlam van Ham' kan de wedstrijd een tweede keer op rij winnen. De laureaat van 2022, Tim Merlier, is de kopman bij Soudal Quick-Step. De Oost-Vlaming zegevierde onlangs nog op indrukwekkende wijze in Nokere Koerse. Met de Nederlander Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) komt er nog een derde ex-winnaar (2019) aan de start.