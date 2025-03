Jonas Rickaert (Alpecin - Deceuninck), de vaste lead-out van Jasper Philipsen kwam nooit aan spurten toe met zijn kopman. "Superhectisch eigenlijk. Een hele dag heel nerveus. Ik dacht dat we het wel in orde gingen krijgen op het einde. Maar ik weet niet wat er gebeurd is met Jasper. Ik zag dat hij niet mee was. Jammer. Ik was ook uitgereden. Het viel volledig stil. Chapeau voor Molano. Hij heeft het juiste moment gekozen. En toen hij aanging dacht ik wel dat hij het ging houden want hij had meteen tien meter of zo."