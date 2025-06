"We gaan met de Ronde van Brugge voor een sterk en veilig project", zegt Christophe Impens van Golazo. "Wielerstad Brugge was meteen enthousiast. Dankzij de medewerking van de stad Brugge vzw KVCPS en Port of Antwerp-Bruges kunnen we voor de komende zes jaar een topwedstrijd presenteren die een kans geeft aan de beste sprinters ter wereld. De snelste vrouwen en mannen hebben immers niet vaak de kans om een eendagswedstrijd op UCI WorldTour-niveau te betwist Daarnaast is het de bedoeling om van deze Brugse wielertweedaagse een echt evenement te maken."