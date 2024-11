Volley Menen stond in de zestiende finales van de Challenge Cup, het derde Europese niveau, tegenover Reshetylivka uit Oekraïne. Door de omstandigheden daar werden beide matchen in Menen gespeeld, verspreid over twee dagen. Dinsdagavond won Menen de 'heenmatch' met 0-3 en woensdagavond volgde al de terugmatch.

De supporters zien een goeie start van de thuisploeg. Menen kan meteen een kloof slaan en laat die niet meer gaan in de eerste set. Lilembo mag de 25-20 cijfers op het bord zetten.

In set twee krijgen we een gelijkopgaand begin. De bezoekers gaan goed mee tot 10-10, maar dan schakelt Menen een niveautje hoger, ze lopen uit tot 18-13 en blijven die voorsprong behouden. Uiteindelijk wordt het 25-20 en is de tweede set binnen.

Menen had voldoende aan twee winnende sets en kan zo in set drie enkele jongens laten rusten. De invallers tonen zich en laten Menen verder gaan op hun elan. In de derde set komen ze nooit echt in de problemen en winnen ze uiteindelijk met 25-22.

In de volgende ronde wacht ofwel het Bulgaarse Sofia of opnieuw een Oekraïense ploeg, Horodok. Waar ze vorig jaar wisten tegen door te stoten.