Bonne is de enige Belgische deelnemer onder de 221 ultralopers uit alle hoeken van de wereld en mikt met deze deelname op een historische prestatie. Het wereldrecord 48 uur lopen staat al sinds 1996 op naam van de Griek Yiannis Kouros.

Voor Bonne wordt het zijn tweede poging om het record te breken. In februari begon hij aan een gelijkaardige uitdaging in Taiwan, maar moest hij vroegtijdig opgeven door een luchtweginfectie. “De honger om het opnieuw te proberen is alleen maar groter geworden”, klinkt het. In Pabianice krijgt hij nu een nieuwe kans.