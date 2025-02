Matthieu Bonne begon vanmorgen aan de eerste van drie recordpogingen dit jaar. Hij wil het 48-uurrecord breken in drie disciplines, en was in Taipei in Taiwan voor de eerste: minstens 473 kilometer lopen in 48 uur tijd.

Maar al na enkele uren is Bonne uit de wedstrijd moeten stappen. De Bredenaar had een luchtweginfectie, en kon met het risico op een longontsteking niet meer verder. De ontgoocheling is groot, verneemt onze redactie bij zijn entourage. "Hij heeft hier maanden naartoe gewerkt, om dan op zo'n manier uit de wedstrijd te moeten stappen, Matthieu zal dat nog even moeten verwerken."