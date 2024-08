Florian Van Acker uit Langemark zal België vertegenwoordigen tijdens de Paralympische Spelen van 2024, die op 28 augustus van start gaan in Parijs. De atleet uit Langemark is aangesloten bij sportclub P.W. Diest. Florian neemt deel in tafeltennis en heeft zich intensief voorbereid om op het hoogste niveau te presteren in het enkelspel.