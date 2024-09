Voor de 50-jarige George zijn het haar vierde Paralympics. De dressuuramazone veroverde in Londen (2012), Rio (2016) en Tokio (2021) drie olympische titels in de Freestyle Test, in Londen en Tokio voegde ze daar ook goud in de individuele test aan toe. Met zeven paralympische titels evenaart George het Belgisch paralympisch record van rolstoelsprinter Paul Van Winkel. Die was in de jaren '80 ook goed voor zeven gouden plakken op de Paralympische Spelen.

De medailleteller van Team Belgium op deze Paralympics staat nu op dertien stuks: zes keer goud, vier keer zilver en drie keer brons.