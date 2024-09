'De merrie heeft mij opnieuw uitstekend gedragen', begon Claeys haar uitleg na afloop in de tuinen van het Kasteel van Versailles. 'Ze is tijdens het kampioenschap mooi gegroeid. Ik ben blij met de manier waarop ik mijn competitie hier beëindig. Ik vond dat mijn score nog iets hoger mocht zijn vandaag. De jury moet punten willen geven natuurlijk. Maar daar heb ik geen controle over.' De eindscore van Claeys werd enkele minuten na haar oefening nog met 0,2 procentpunten verhoogd, met 75,995 als eindresultaat.

Het goud was voor de Nederlandse Demie Haerkens (Daula), met 83,390 procent. Claeys plaatste zich woensdag met een zesde plaats in de individuele test voor de freestylecompetitie. Vrijdag werd ze met de Belgische ploeg zevende in de landenwedstrijd.

Geen nieuwe medailles

Drie jaar geleden in Tokio pakte Claeys twee bronzen paralympische medailles. In Parijs volgde geen nieuw eremetaal. 'Ik ben toch opnieuw heel blij met mijn kampioenschap, ook al is het deze keer zonder medaille', gaf ze aan. 'Misschien ben ik de eerste dag iets te voorzichtig gestart, maar het is ook een impressionant decor hier. 'Cookie' (haar paard) heeft alles gedaan wat haar gevraagd werd. Dat is veelbelovend voor de toekomst. Ik heb gisteren en vandaag iets meer risico genomen, en een paar zaken uitgeprobeerd. We hebben ook ietsje meer punten, maar de paarden worden ook meer vermoeid. Dat speelt mee. Het is een leermoment', aldus Claeys.